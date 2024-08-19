СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть на Николаевщине

Правоохранители нейтрализовали российскую агентурную сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях — агенты шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В Николаеве задержали двух участников вражеского центра, деятельность которого координировали сразу две российские спецслужбы: ФСБ и военная разведка РФ.

По данным следствия, один из задержанных — местный правоохранитель, еще с 2015 года находящийся в связи с резидентом агентурной группы РФ, бывшим чиновником расформированной милиции. По указанию резидента его агент в Николаеве собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ. Также — искал локации стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса и отчитывался оккупантам о кадровых решениях в правоохранительных органах Украины. Для этого использовал собственное служебное положение, а также выспрашивал нужные ему сведения у своих коллег по работе под видом дружеских разговоров.

"Также резидент российской агентуры привлек к разведывательно-подрывной деятельности своего отца — жителя Николаева, ранее работавшего в расформированной милиции. По его координатам оккупанты произвели повторный обстрел одного из энергообъектов на Прикарпатье. Для корректировки вражеского огня экс-милиционер "втемную" использовал своего знакомого, проживающего на территории западного региона Украины. Еще одной задачей этого агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в том числе среди бывших и действующих правоохранителей и военных в Николаевской области" , — говорят в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности задокументировала его действия и задержала при попытке сбежать в Крым. Одновременно задержали и действующего правоохранителя.

Задержание в Николаевской области

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и документы с поличным. Также обнаружена русская символика и рубли.

Агентам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Во время обысков обнаружены русская символика и рубли

Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса Украины заочное подозрение получил резидент агентурной группы.

Как сообщалось, стражи порядка задержали вражеского информатора, который передавал оккупантам локации Сил обороны в Донецкой области.