У Зеленского назвали дату визита в Киев премьера Индии Моди

Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.﻿﻿ Со сcылкой на ОП, сообщает Украинская правда.

"23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство" , - говрится в сообщении.

Во время визита запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.