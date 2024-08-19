Россияне построили две понтонные переправы через реку на Курщине - СМИ

Российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм, расположенную в Курской области. Недавно ВСУ уничтожили там два моста.﻿ Со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свобода", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

На опубликованных снимках, сделанных с 17 августа, видно, что россияне построили переправу к востоку от села Зване. Ранее сообщалось о такой же переправе, построенной к востоку от села Глушково.

Следует отметить, что такие переправы армия РФ начала строить после украинских ударов по мостам в этом районе. Они могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути ухода в случае успешного украинского наступления.