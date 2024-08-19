Под контролем Украины 92 населенных пункта Курщины - Зеленский
На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта Курской области. Ссылаясь на Офис Президента, сообщает Укринформ.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа".
"Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины".
В общем, эта операция стала самой большой нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена – мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются" , - сказал он.
Президент отметил, что пока нельзя публично говорить о том, какие подразделения привлечены в определенных районах Курской области. В то же время он выразил благодарность всем подразделениям и украинским героям.
"Сейчас российское приграничье напротив нашей Сумщины в значительной степени очищено от присутствия российской армии. И это также – среди целей нашей операции, тактических целей" , - подчеркнул он.