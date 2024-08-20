DeepState: Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области

Российские войска захватили населенные пункты Межево, Нудное и Журавку на Покровском направлении.

Об этом сообщает проект DeepState.

Также оккупанты продвинулись возле Гродовки и в Заветном (Покровское направление).

Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк (Торецкое направление).

В то же время Силы обороны Украины продвинулись возле Мартыновки в Курской области РФ.

Напомним, вчера DeepState сообщал, что ВСУ в ходе операции в Курской области взяли под свой контроль Апанасовку Снагость и Отрубу, а также продвинулись в Ольговке.