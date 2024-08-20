DeepState: Росіяни окупували ще три населені пункти на Донеччині

Російські війська захопили населені пункти Межове, Скучне та Журавку на Покровському напрямку.

Про це повідомляє﻿ проєкт DeepState.

Також окупанти просунулися біля Гродівки та в Завітному (Покровський напрямок).

Тривають важкі бої за Нью-Йорк (Торецький напрямок).

Водночас Сили оборони України просунулися біля Мартинівки у Курській області РФ.

Нагадаємо, вчора DeepState повідомляв﻿, що ЗСУ в ході операції в Курській області взяли під свій контроль Апанасівку Снагость та Отрубу, а також просунулися у Ольгівці.