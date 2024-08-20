DeepState: Росіяни окупували ще три населені пункти на Донеччині
Російські війська захопили населені пункти Межове, Скучне та Журавку на Покровському напрямку.
Про це повідомляє проєкт DeepState.
Також окупанти просунулися біля Гродівки та в Завітному (Покровський напрямок).
Тривають важкі бої за Нью-Йорк (Торецький напрямок).
Водночас Сили оборони України просунулися біля Мартинівки у Курській області РФ.
Нагадаємо, вчора DeepState повідомляв, що ЗСУ в ході операції в Курській області взяли під свій контроль Апанасівку Снагость та Отрубу, а також просунулися у Ольгівці.