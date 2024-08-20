Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в организацию БРИКС, соучредительницей которой была Россия, которая этом году также председательствует в ней.﻿ Об этом пишет азербайджанское издание Report со ссылкой на пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, сообщает Деловая столица.

Отметим, что о намерении вступить в БРИКС Азербайджан объявил еще в июле в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда там была принята декларация "об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

Согласно одному из пунктов документа, Баку изъявил желание вступить в организацию, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

Напомним, БРИКС — международная организация, основанная в 2009 году в Екатеринбурге четырьмя крупнейшими по площади и населением развивающимися странами: Бразилией, Россией, Индией, Китаем. Годом позже к ним присоединилась Южная Африка.

На 15-м саммите в БРИКС пригласили Аргентину, Эфиопию, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. После прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея эта страна отклонила приглашение. Саудовская Аравия не присоединилась к блоку, хотя заявила, что рассматривает этот вопрос.

Страны БРИКС считаются главным геополитическим соперником "Большой семерки" — ведущих развитых экономик мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.