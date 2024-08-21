DeepState: Оккупанты продвинулись еще в трех населенных пунктах Донетчины

Аналитики проекта DeepState в ночь на 21 августа обновили карту и сообщили, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке" , – говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что карту операции украинских войск в Курской области РФ обновят на следующий день.

Ранее проект сообщал, что российские войска захватили﻿ населенные пункты Межевое, Скучное и Журавку на Покровском направлении.