DeepState: Оккупанты продвинулись еще в трех населенных пунктах Донетчины
Аналитики проекта DeepState в ночь на 21 августа обновили карту и сообщили, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области, сообщает Украинская правда.
"Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки. Продолжаются бои в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.
В DeepState добавили, что карту операции украинских войск в Курской области РФ обновят на следующий день.
Ранее проект сообщал, что российские войска захватили населенные пункты Межевое, Скучное и Журавку на Покровском направлении.