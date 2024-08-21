DeepState: Окупанти просунулися ще у трьох населених пунктах Донеччини
Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 21 серпня оновили карту й повідомили, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донецької області, повідомляє Українська правда.
"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку", – йдеться в повідомленні.
У DeepState додали, що карту операції українських військ у Курській області РФ оновлять наступного дня.
Раніше проєкт повідомляв, що російські війська захопили населені пункти Межове, Скучне та Журавку на Покровському напрямку.