DeepState: Окупанти просунулися ще у трьох населених пунктах Донеччини

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 21 серпня оновили карту й повідомили, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку" , – йдеться в повідомленні.

У DeepState додали, що карту операції українських військ у Курській області РФ оновлять наступного дня.

Раніше проєкт повідомляв, що російські війська захопили﻿ населені пункти Межове, Скучне та Журавку на Покровському напрямку.