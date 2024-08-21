В ГУР подтвердили атаку "Саваслейки", уничтожено и поражено 8 самолетов - СМИ

Украинские дроны-камикадзе атаковали российский аэродром "Саваслейка" 16 августа. Там были уничтожены три российских самолета.﻿ Со ссылкой на источники, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным источников, 16 августа, в результате операции ГУР МОУ, был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому "Саваслейка", который находится в Нижегородской области РФ.

Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

Перед этим по аэродрому был нанесен еще один удар – 13 августа. В результате чего был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

Как сообщили в космической разведке, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Аэродром "Саваслейка" – это военный аэродром, расположенный в Нижегородской области России, вблизи одноименного поселка. РФ использует его для подготовки авиационных специалистов, испытаний новых типов авиационной техники, а также тренировок военных летчиков.