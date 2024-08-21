В "Резерв+" появятся ряд новых функций, в частности, учет в ТЦК

В приложении "Резерв+" вскоре появятся новые функции. В частности, разработчики работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если военнообязанный сменил место регистрации. Со ссылкой на руководителя управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олега Берестового в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Могли быть какие-то проблемы с подтягиванием адреса регистрации. Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного. Сделаем такую возможность актуализировать место жительства и другие контактные данные, если они изменились " , - рассказал Берестовый.

По его словам, в Минобороны также работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подать заявку на отсрочку. Последняя функция будет полезна многодетным родителям, студентам очной формы обучения, получающим первое высшее образование, гражданам с определенной группой инвалидности.

"Это делается для того, чтобы не нагружать систему ТЦК лишними очередями и бумажной работой" , - пояснил Берестовый.

Еще одна из новых функций, которая должна появиться вскоре - цифровой рекрутинг.