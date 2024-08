Экс-советник о Трампе: Путин манипулировал "эго и неуверенностью" президента США

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер утверждает, что хозяин Кремля Владимир Путин использовал "эго и неуверенность" экс-президента США, чтобы влиять на него даже вопреки советам работников Белого дома, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новой книге мемуаров Макмастера "На войне с собой: моя работа в Белом доме Трампа" (At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House), которую цитирует The Guardian.

Макмастер рассказывает, как после отравления Скрипалей в Великобритании Трамп сидел в Белом доме, наслаждаясь статьей The New York Times под названием "Путин расхваливает Трампа, разоблачая политику США".

Он вспоминает, что экс-президент написал фломастером благодарность на экземпляре газеты и попросил персонал Белого дома передать ее Путину. Через некоторое время, когда стала понятна роль России в отравлении Скрипалей, Макмастер попросил этого не делать.

Экс-советник по нацбезопасности считает, что подхалимство Путина имело целью вбить клин между Трампом и его подчиненными (включая Макмастера), которые призывали к более жесткой позиции в отношении Кремля.

"Путин, безжалостный бывший сотрудник КГБ, лестью сыграл на эгоизме и неуверенности Трампа... Как и его предшественники Джордж Буш и Барак Обама, Трамп был чрезмерно уверен в своей способности улучшить отношения с диктатором в Кремле" , – пишет он в мемуарах.

Макмастер также вспоминает несколько случаев, когда Трамп его критиковал за жесткую позицию по отношению к Москве. Один касался отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Он утверждает, что Трамп "связал все темы, связанные с Россией", с отчетом Мюллера и обвинениями демократов и других оппонентов в том, что его кампания и Трамп лично вступили в сговор с "российской дезинформационной кампанией".

Другой эпизод произошел в июле 2017 года, когда Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Гамбурге и долго общались тет-а-тет. Макмастер говорит, как экс-президент скептически отнесся к его предостережению, что хозяин Кремля стремится его перехитрить.

Трамп уволил Макмастера с должности советника по нацбезопасности в марте 2018 года – через чуть более года после его работы. До сих пор Макмастер был одним из немногих топ-чиновников Белого дома Трампа, которые публично не критиковали его взгляды на Россию.

Бывшая советница Трампа Фиона Хилл в опубликованной весной этого года книге утверждала, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, давал понять, будто считает, что Украина должна быть частью России.