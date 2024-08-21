Боррель поддержал снятие ограничений для украинской армии

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что отмена ограничений для Украины на использование оружия, переданного странами Запада, поможет продвинуть мирные усилия. Об этом он написал на платформе X, сообщает Корреспондент.

Как пояснил дипломат, снятие ограничений на применение западного вооружения против россиян позволило бы:

укрепить украинскую самооборону, поскольку РФ лишится "логова" для нападений и обстрелов украинских городов и инфраструктуры.

спасти жизнь людей и уменьшить разрушение в Украине.

способствовать продвижению мирных усилий.

Боррель передал главе МИД Дмитрию Кулеби, что ЕС полностью поддерживает борьбу Украины против российской агрессии.