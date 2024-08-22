DeepState: Войска РФ захватили еще три села на Покровском направлении
По данным DeepState, российские военные оккупировали еще три села на Донетчине – Камышевку, Заветное и Новожелание (Покровское направление).
Об этом говорится в сообщении проекта.
Также оккупанты продвинулись возле Николаевки (Покровское направление).
В то же время Силы обороны Украины продвинулись в Курской области РФ.
Напомним, вчера DeepState сообщал, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области – Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки.