DeepState: Війська РФ захопили ще три села на Покровському напрямку

За даними DeepState, російські військові окупували ще три села на Донеччині – Комишівку, Завітне та Новожеланне (Покровський напрямок).

Про це йдеться﻿ в повідомленні проєкту.

Також окупанти просунулися біля Миколаївки (Покровський напрямок).

Водночас Сили оборони України просунулися в Курській області РФ.

Нагадаємо, вчора DeepState повідомляв﻿, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донецької області – Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки.