DeepState: Війська РФ захопили ще три села на Покровському напрямку
За даними DeepState, російські військові окупували ще три села на Донеччині – Комишівку, Завітне та Новожеланне (Покровський напрямок).
Про це йдеться в повідомленні проєкту.
Також окупанти просунулися біля Миколаївки (Покровський напрямок).
Водночас Сили оборони України просунулися в Курській області РФ.
Нагадаємо, вчора DeepState повідомляв, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донецької області – Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки.