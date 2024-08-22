РФ приближается к Покровску, город готовится к "новому этапу" - The Economist

Издание The Economist написало, что российская армия усиливает свои войска вблизи города Покровск и имеет стратегическую цель его захватить.﻿﻿ Со ссылкой на The Economist, сообщает Украинская правда.

Издание пишет, что Покровск готовится к новому "неприятному этапу войны". Россия рассматривает его захват, как стратегическую цель, ведь этот город открывает плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.

Как утверждают в статье, управление полиции и местная администрация выехали из города, два супермаркета закрылись. Местные стоят в очередях возле банков и пенсионных отделений, некоторые прислушиваются к призывам властей и эвакуируются из города.

"Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае создали основу для наступления на Покровск. Сейчас российские войска находятся в 10 км от города" , - .говорится в материале.

"Украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а враг пускает в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, управляемые бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе краха лежит истощение и проблемы с живой силой" , - пишет издание.

The Economist также пишет, что сначала, когда Украина начала наступательную операцию в Курской области, была надежда, что Россия переместит свои силы с Покровского направления, впрочем этого не произошло. Зато РФ только усилила свои войска вблизи города.