Из строя выведены все три парома, которыми оккупанты доставляли топливо в Крым - Крымский ветер

После успешного удара ВСУ по порту Кавказ были выведены из строя все три парома, которыми россияне доставляли топливо во временно оккупированный Крым. Со ссылкой на Крымский ветер, сообщает Новое время.

«На Керченской переправе работали три железнодорожных парома: Авангард, Славянин и Конро Трейдер» , — говорится в сообщении.

Паблик напомнил, что паром Авангард попал под удар 30 мая, был серьезно поврежден и находится в ремонте. Паром Славянин ВСУ повредили 23 июля, сейчас этот паром ожидает ремонта, находится в Азовском море.

«Ну а „Конро Трейдер“ затонул после атаки 22 августа в порту Кавказ, парализовав на неопределенное время работу Керченской паромной переправы» , — сообщил паблик.

Мониторинговая группа сообщает, что по Керченскому мосту железнодорожным транспортом топливо в Крым не доставляют, поскольку конструкции ослаблены после взрыва на мосту и горения грузового состава. Также паблик утверждает, что оккупанты опасаются, что по составу с топливом может быть нанесен ракетный удар.

«Поэтому наш совет, крымчане, остается прежним: запасайтесь топливом. Ну или пересаживайтесь на электротранспорт» , — добавил Крымский ветер.



