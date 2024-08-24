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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат и 9 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 606490 (+1160) человек,
  • танков – 8542 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 16620 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 17349 (+42) ед,
  • РСЗО – 1169 (+2) ед,
  • средств ПВО – 935 (+3) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39) ед,
  • крылатых ракет – 2444 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23383 (+54) ед,
  • специальной техники – 2911 (+1) ед.

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