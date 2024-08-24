В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1160 солдат и 9 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.24 ориентировочно составили: