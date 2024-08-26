Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики

Предварительно по информации от "Укрэнерго" будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений во вторник, 27 августа. ﻿Со ссылкой пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

По предварительной информации от "Укрэнерго" 27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.

Очереди отключений будут применяться по следующему графику: