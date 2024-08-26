Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики
Предварительно по информации от "Укрэнерго" будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений во вторник, 27 августа. Со ссылкой пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.
По предварительной информации от "Укрэнерго" 27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.
Очереди отключений будут применяться по следующему графику:
- 00:00 - 06:00 три очереди отключений
- 06:00 - 11:00 четыре очереди
- 11:00 - 15:00 три очереди
- 15:00 - 21:00 четыре очереди
- 21:00 - 00:00 три очереди