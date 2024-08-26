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Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики

Энергетики сообщили, как во вторник будут действовать графики
Фото: Рixabay

Предварительно по информации от "Укрэнерго" будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений во вторник, 27 августа. ﻿Со ссылкой пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

По предварительной информации от "Укрэнерго" 27 августа в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.

Очереди отключений будут применяться по следующему графику:

  • 00:00 - 06:00 три очереди отключений
  • 06:00 - 11:00 четыре очереди
  • 11:00 - 15:00 три очереди
  • 15:00 - 21:00 четыре очереди
  • 21:00 - 00:00 три очереди

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