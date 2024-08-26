В Белом доме рассказали, как США будут говорить с Украиной о дальнобойном оружии

Соединенные Штаты знают о призывах Украины расширить разрешение на удары западным оружием по территории России и продолжат соответствующие обсуждения с украинскими коллегами, сообщает Европейская правда.

Об этом на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что президент Владимир Зеленский неоднократно – как публично, так и в частном порядке – просил о разрешении поражать больше российских военных целей переданным США оружием.

"Понятно, почему он так поступает: его страна подверглась нападению. Но, как я уже говорил много раз, мы продолжим говорить с украинцами, но будем делать это в частном порядке" , – добавил он.

Представитель Белого дома отметил, что по состоянию на сейчас никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной нет.

Как известно, некоторые западные страны, прежде всего США, позволили Украине использовать свое оружие для ударов по России, но только в ограниченной географической зоне.