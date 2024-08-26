Журналист рассказал, как "слуга" Дмитрук сбежал из Украины

Журналист-расследователь УП Михаил Ткач рассказал подробности побега из Украины действующего нардепа Артема Дмитрука, сообщает Украинская правда.

По данным Ткача, в 12:00 24 августа Дмитрук пешком пересек пункт пропуска Паланка на границе Украины и Молдовы. Источники в правоохранительных органах Молдовы сообщили журналисту, что после этого он сразу поехал в отделение полиции в молдовском городке Штефан-Воде, где «попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела». В то же время в этом случае он не смог бы в тот же день выехать из страны, пишет Ткач. Молдовские правоохранители расследуют ситуацию.

Собеседники УП в правоохранительных органах Украины утверждают, что официально Дмитрук не покидал Украину и, согласно пограничной базе, до сих пор находится в стране.

По информации Ткача, из отделения полиции в Штефан-Воде Дмитрук поехал в аэропорт Кишинева. Когда он уже был в аэропорту, правоохранители Молдовы получили от украинских коллег запрос с просьбой задержать его. При этом решения суда или подозрения, которое бы давало основания задержать Дмитрука, не было, поэтому запрос не выполнили и он на самолете покинул Молдову.

Как пишет Михаил Ткач, рейс нардепа задержался — он прошел паспортный контроль в 17:30, но вылетел из Кишинева в Рим только в 20:00.

«Источники УП в молдовских правоохранительных органах, которые ознакомились с видео с камер наблюдения кишиневского аэропорта, говорят, что депутат заметно нервничал. И это неудивительно, ведь такая задержка играла ему не на руку» , — сказано в материале.

25 августа Дмитруку сообщили о подозрении, поэтому, если он вернется в Молдову, его могут задержать, но это «маловероятно», сказано в колонке. Одни источники УП утверждали, что 25 августа после Рима он вылетел в Лондон, другие — что он мог направиться в Стамбул.