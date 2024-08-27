"Укрзализныця" предупредила об опоздании части рейсов из-за вчерашнего обстрела

Почти всю ночь железнодорожные энергетики работали над восстановлением движения поездов после вчерашних, 26 августа, обстрелов энергетической инфраструктуры. Влияние на график ощущается на ряде рейсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".

Наибольшие задержки имеют такие рейсы:

120 Дорогуск - Днепр +7:46;

64 Львов - Харьков +7:44; 64 Львов - Харьков +7:44;

6 Ясиня - Запорожье +5:24;

95 Киев - Рахов +5:23; 95 Киев - Рахов +5:23;

18 Ужгород - Харьков +5:06;

7 Киев - Черновцы +5:03.

Из-за задержки ряд обратных рейсов отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:

17 Харьков - Ужгород;

93 Харьков - Хелм;

120 Дорогуск - Днепр.

"Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все наши поезда следуют с ускорением" , - добавляет УЗ.

Массированный обстрел 26 августа

Вчера российские террористы прибегли к самой массированной воздушной атаке против Украины. В общем враг запустил 236 средств воздушного нападения среди которых:

127 ракет;

109 ударных БпЛА.

К отражению атаки были привлечены все имеющиеся средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и так далее. В целом противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Также еще несколько БпЛА были локально потеряны на территории Украины, а еще два - пересекли границу с Беларусью.