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"Укрзализныця" предупредила об опоздании части рейсов из-за вчерашнего обстрела

"Укрзализныця" предупредила об опоздании части рейсов из-за вчерашнего обстрела
Фото: Facebook

Почти всю ночь железнодорожные энергетики работали над восстановлением движения поездов после вчерашних, 26 августа, обстрелов энергетической инфраструктуры. Влияние на график ощущается на ряде рейсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".

Наибольшие задержки имеют такие рейсы:

  • 120 Дорогуск - Днепр +7:46;
  • 64 Львов - Харьков +7:44; 64 Львов - Харьков +7:44;
  • 6 Ясиня - Запорожье +5:24;
  • 95 Киев - Рахов +5:23; 95 Киев - Рахов +5:23;
  • 18 Ужгород - Харьков +5:06;
  • 7 Киев - Черновцы +5:03.

Из-за задержки ряд обратных рейсов отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:

  • 17 Харьков - Ужгород;
  • 93 Харьков - Хелм;
  • 120 Дорогуск - Днепр.
"Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все наши поезда следуют с ускорением", - добавляет УЗ.

Массированный обстрел 26 августа

Вчера российские террористы прибегли к самой массированной воздушной атаке против Украины. В общем враг запустил 236 средств воздушного нападения среди которых:

  • 127 ракет;
  • 109 ударных БпЛА.

К отражению атаки были привлечены все имеющиеся средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и так далее. В целом противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 1 крылатую ракету Х-22;
  • 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Также еще несколько БпЛА были локально потеряны на территории Украины, а еще два - пересекли границу с Беларусью.

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