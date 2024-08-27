В трех общинах Донецкой области усилили комендантский час

В Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области с 27 августа усилен комендантский час﻿. Об этом заявил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, сообщает Деловая столица.

"Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общины ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины — с 17:00 до 9:00" , — говорится в сообщении.

Филашкин призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается в области — придерживаться комендантского часа.

Как сообщалось, 18 августа из-за слишком сложной ситуации с безопасностью власти Донецкой области решили в очередной раз продлить комендантский час в Мирнограде и Селидово. Теперь она продлится 20 часов в сутки. Также усилены ограничения в Кураховке и Горняке Донецкой области.