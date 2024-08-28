DeepState: Россияне оккупировали еще два населенных пункта на Покровском направлении

Российские войска захватили населенные пункты Мемрик и Калиново в Донецкой области. Эти села находятся на Покровском направлении, где идут наиболее интенсивные бои.

Об этом свидетельствуют данные проекта DeepState.

Также оккупанты продвинулись в Новогродовке (Покровское направление), Константиновке, возле Михайловки, (Кураховское направление) Лесовки (Покровское направление) и Водяного (Кураховское направление).

Ранее DeepState сообщал, что российская армия оккупировала Птиче на Покровском направлении, а также продвинулась в сторону Песчаного и Калинового и других населенных пунктов.