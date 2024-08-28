DeepState: Росіяни окупували ще два населені пункти на Покровському напрямку

Російські війська захопили населені пункти Мемрик та Калинове у Донецькій області. Ці села знаходяться на Покровському напрямку, де відбуваються найбільш інтенсивні бої.

Про це свідчать﻿ дані проєкту DeepState.

Також окупанти просунулися в Новогродівці (Покровський напрямок), Костянтинівці, біля Михайлівки, (Курахівський напрямок) Лісівки (Покровський напрямок) та Водяного (Курахівський напрямок).

Раніше DeepState повідомляв﻿, що російська армія окупувала Птиче на Покровському напрямку, а також просунулася в бік Піщаного і Калинового та інших населених пунктів.