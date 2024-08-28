РФ разгоняет, что Беларусь перебрасывает технику со знаком "В", в ГПСУ отреагировали

Ресурсы РФ начали распространять фотографии якобы с беларуской техникой, перебрасываемой к границе с Украиной, которую стали маркировать тактическим знаком "В". Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что ситуация на границе не изменилась, сообщает Лига.net.

Накануне, 27 августа, на российских ресурсах начали появляться сообщения, что Беларусь якобы перебрасывает технику на украинскую границу и маркирует ее тактическим знаком "В". Такие знаки обычно используют, чтобы указать на принадлежность к определенной группировке войск.

Такие фотографии распространялись сначала на ресурсах РФ, а впоследствии стали распространяться и по украинскому сегменту Telegram:

Спикер ГПСУ Демченко сообщил, что в последние дни ситуация на украинско-беларусской границе не изменилась. О маркировке "В" на беларусском ему не известно.

25 августа Министерство иностранных дел со ссылкой на разведывательные органы Украины сообщило, что Беларусь под видом учений сосредотачивает "значительное количество" войск у северных границ Украины, также зафиксировано присутствие боевиков бывшей группы Вагнера.

В тот же день глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко пояснил, что "угрозы наступления из Беларуси" носят исключительно информационный характер.

В тот же день оппозиционный беларусский OSINT-проект "Беларускі Гаюн" сообщал, что у границы сконцентрирована группировка войск РБ численностью около 1100 человек – и такое количество сил, перебрасываемых в государственную границу, не представляет угрозы для Украины.