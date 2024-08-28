Киевводоканал заверил жителей столицы в безопасности воды

Столичные власти уверяют, что вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, сообщает Украинская правда.

"В сети активно распространяется информация о том, что под Киевом в реке Десне обнаружили ядовитые вещества, которые стекают со стороны российской границы. В связи с этим ЧАО "АК „Киевводоканал" отмечает, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице под контролем.

Отмечено, что специалисты "Киевводоканала" постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. Любые изменения в качестве воды в реке будут оперативно замечены и, исходя из этого, будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды. Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет" , - уверяют в "Киевводоканале".

Сообщается, что представители "Киевводоканала" вместе с государственными службами постоянно проводит мониторинг качества воды в реке Десне. В случае каких-либо угроз будут приняты все необходимые меры.