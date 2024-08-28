Павлу Дурову выдвинули обвинения и запретили покидать Францию

Французский суд взял под судебное наблюдение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ему было запрещено покидать страну.﻿ Со ссылкой на Le Figaro, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Отмечается, что Дурову были предъявлены обвинения, а также взят под судебный надзор. Ему назначен задаток в размере 5 миллионов евро, а также обязали являться в полицейский участок дважды в неделю. Дурову запрещено покидать территорию Франции.

Одно из обвинений против Дурова касается участия в управлении интернет-ресурсом, позволяющим осуществлять незаконные транзакции (ему грозит до 10 лет тюрьмы – ред.).

Его также обвиняют в отказе предоставить информацию или документы по запросу компетентных органов, а также в причастности к преступлениям, включая незаконное обращение наркотиков, организованное мошенничество и предоставление криптографических услуг.