В Киеве и двух регионах вводят экстренные отключения света
В Киеве с сегодняшнего вечера вводят экстренные отключения света. Аварийные отключения электроэнергии применяются также в Черкасской и Черниговской областях. Со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети", руководителя Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца и АО "Черниговоблэнерго", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Киев
Отмечается, что в столице графики не будут действовать.
"Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы", - говорится в заявлении ДТЭК о введении в Киеве экстренных отключений.
В пресс-службе энергокомпании добавили, что в случаях аварийных отключений невозможно предусмотреть время восстановления света.
Также абонентов в Киеве просят максимально экономно использовать электроэнергию, что может помочь "уменьшить нагрузку на энергосистему и ускорить восстановление питания для тех, кто без света".
Черкасская область
По словам руководителя ОВА, по команде НЭК "Укрэнерго" с около половины одиннадцатого вечера 28 августа по области применены аварийные отключения электроэнергии.
Следует отметить, что графики почасовых отключений в регионе тоже продолжают действовать.
Черниговская область
Как говорится в заявлении "Черниговоблэнерго", в 22:22 была получена команда НЭК "Укрэнерго" на применение двух очередей Графика аварийных отключений (ГАО).
"Отключаем 3 и 4 очереди ГАО", - передали в энергетики.
Также в облэнерго напомнили, что узнать, к какой очереди относится конкретный адрес в регионе, можно в разделе "Отключение" на сайте.