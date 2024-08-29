В трех районах Киева упали обломки "Шахедов": повреждены дома

В ночь на четверг в Киеве было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки в Днепровском Голосеевском и Деснянском районах, сообщает Украинская правда.

"Продолжается атака вражеских БПЛА на Киев. В столице работает противовоздушная оборона. В Днепровском районе города предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. По оперативной информации - без разрушений и пострадавших. Данные уточняются и обновляются" , – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

На месте падения "Шахеда" без разрушений и пострадавших, пожара не обнаружено.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки упали на детскую площадку между домами.

В 5.42 Попко сообщил, что в результате атаки ударных БПЛА в Голосеевском районе Киева обломки беспилотника упали на территорию жилой застройки. В многоквартирном доме повреждены окна и двери. Информация о пострадавших устанавливается. На место выехали оперативные службы.

"По информации оперативных служб, в Голосеевском районе столицы обломками повреждены окна и двери в квартире на 6 этаже жилого дома.

В квартире обнаружен небольшой обломок, похожий на гайку. Экстренные службы направляются на место. Информация о нанесенном ущербе и пострадавших выясняется" , – отметил Кличко.

В 6.24 Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Деснянский район, где, по сообщениям жителей, упали обломки дрона. Подразделения направляются на место.

В Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.