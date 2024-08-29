Опрос показал, готовы ли украинцы ради мира отказаться от территорий, НАТО и ЕС

Абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования России для завершения войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

На признание оккупированных территорий частью РФ ради прекращения войны готовы пойти только 9% украинцев (в августе 2023 года – менее 5%), а неприемлемым это считает 81% (в августе 2023 года – 90%).

Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, как и в августе 2023 года, но большинство считает это неприемлемым (67%, а в августе 2023 года - 74%).

Неприемлем для абсолютного большинства украинцев и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых уступить его - 17%.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, украинцы допускают проведение переговоров с Россией при определенных условиях. Но только 19,8% полагают, что переговоры о мире возможны даже сейчас. В то же время, 17,9% убеждены, что переговоры о мире с Россией вообще невозможны.

По данным опроса КМИС, на май 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. Большинство (55%) выступали против любых территориальных уступок России.