В России за последнюю неделю ускорилась продуктовая инфляция

В России ускорилась продуктовая инфляция. По данным Росстата, за последнюю неделю (20-26 августа) на 0,5-1% подорожали сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб, сообщает Лига.Финансы.

В годовом выражении индекс цен на продовольственные товары составил около 10%, по сравнению с 9,85% неделей ранее.

К концу июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023 года – 11,2% и 10,7% соответственно. С начала августа их стоимость выросла еще на 1,2% и на 1,3%, отмечает The Moscow Times.

"Рост цен на еду приобретает все более пугающий характер" , – прокомментировал данные о недельной инфляции Telegram-канал MMI (его создал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов).

Рост цен на еду "идет широким фронтом": свинина, молочные продукты, растительное масло, хлеб.