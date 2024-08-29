Лукашенко заявил, что никогда не будет воевать за пределами Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не отдаст приказ нападать на кого-то и воевать за пределами Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил на встрече, которая была посвящена актуальным вопросам информационной политики, видео из коротой публикует Telegram-канал "Пул первого".

"То же самое по украинскому кризису (так Лукашенко называет российскую войну против Украины – ред.). Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю и плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это…". Да он завтра "аддасць загад – пойдуць туды". Нiякiх загадаў, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все".

Он добавил, что в Беларуси "пропагандировать будем только нашу белорусскую правду".

По словам Лукашенко, белорусам не нужно ничего выдумывать, поскольку и так "хватает тем, выгодных для нас".