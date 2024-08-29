МИД Литвы о задержке поставок оружия ВСУ: Не являемся ли мы частью проблемы?

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что многие страны Европейского Союза не выполняют своих обязательств по своевременному предоставлению Украине обещанного оружия, и это усложняет ситуацию на фронте. Такое мнение он высказал перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС, сообщает Европейская правда.

Ландсбергис отметил, что страны ЕС должны задать себе вопрос, нет ли в жестоких атаках России на гражданские объекты в Украине их вины.

Он отметил, что часто обещанное какой-то страной ЕС еще в прошлом году Украине оружие может быть доставлено на фронт только в 2027 году. Бывает, что поставленное оружие непригодно на фронте или требует ремонта.

Глава МИД Литвы отметил, что из обещанных Украине ЗРК Patriot Киев не получил еще ни одной, а также с июня не получил ни одного пакета боеприпасов от стран ЕС.

Кроме того, Украина начала эксплуатировать лишь небольшое количество истребителей F-16.

"Поэтому я спрашиваю, не являемся ли мы частью проблемы, относимся ли мы к этому серьезно, действительно ли мы принимаем меры, чтобы эти ужасные вещи прекратились?" – сказал Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что у России есть надежные друзья: Иран и Северная Корея, и они готовы поставлять России обещанное оружие.

Поэтому, как подчеркнул министр, европейские политики хорошо рассказывают своим гражданам о помощи Украине, а когда дело доходит до поставок вооружения – ситуация выглядит совсем иначе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.