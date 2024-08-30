В Польше заявили, что не будут сбивать над Украиной российские ракеты и дроны

В Минобороны Польши заявили, что их противовоздушная оборона не будет сбивать российские ракеты и ударные дроны над территорией Украины. Со ссылкой на Польское радио, сообщает Новое время.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

По словам Залевского, страны ЕС и НАТО «не стороны в этой войне». Он добавил, что Польша выступает за усиление оборонных возможностей Украины.

«Украина должна иметь чем защищаться, защищать свою территорию, свое воздушное пространство. Но мы не рассматриваем ни в одном формате, особенно двустороннем, то, что на самом деле является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с территории Польши» , — заявил польский чиновник.

По его словам, страны НАТО должны значительно усилить украинскую ПВО, для того, чтобы «не нуждаться в такой поддержке со стороны польской авиации».