Кабмин продлил выплаты для части переселенцев еще на полгода

Кабинет министров принял решение о продлении выплат на проживание для части внутренне переселенных лиц после 1 сентября. Пенсионеры, люди с инвалидностью и дети-сироты будут получать деньги еще не менее полугода, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление от 30 августа 2024 года №989﻿.

Согласно документу, без дополнительного обращения на следующий шестимесячный период продлены выплаты:

Лицам пенсионного возраста, получающим пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен),

Лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью младше 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Другим претендентам для продления выплат следует подать заявление.

Выплаты для ВПЛ

Внутри перемещенные лица получают помощь на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей - 3000 гривен; для других – 2000 гривен.

В 2024 году условия выплат были существенно ужесточены.

С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, Кабинет министров уточнил перечень ВПЛ, которые будут иметь право на получение компенсации на проживание еще в течение шести месяцев.

В 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен. За июль 2024 года компенсацию на проживание получили 1,2 млн. внутренних переселенцев на общую сумму более 2,8 млрд гривен.