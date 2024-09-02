Кудрицкого уволили с должности директора "Укрэнерго"- СМИ

Вечером 2 сентября по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с должности уволили руководителя компании Владимира Кудрицкого.﻿ Со ссылкой на источники "Экономической правды", источник "Forbes", народного депутата Ярослава Железняка, сообщает Украинская правда.

По данным "ЭП", во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 30 августа 2024 года по ликвидации последствий последней российской атаки было принято решение об увольнении Кудрицкого.

А поздно вечером 2 сентября, наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение об увольнении Кудрицкого. За увольнение проголосовали 4 члена наблюдательного совета, против - 2.

Издание "Forbes" пишет, что после увольнения Кудрицкого исполнять обязанности руководителя "Укрэнерго" будет нынешний член правления Алексей Брехт.

Ранее, представители международных финансовых организаций призвали приостановить возможное увольнение Кудрицкого до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".