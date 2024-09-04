Кулеба обратился к миру после российского обстрела Львова и Кривого Рога

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир осудить российский обстрел Львова и Кривого Рога и позволить соседним странами сбивать ракеты, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter).

Кулеба акцентировал, что Россия использовала ракеты и беспилотники, чтобы атаковать людей в их домах, когда они спали ночью. В результате атаки пострадали жилые дома, школы и больницы, а во львовской охранной зоне ЮНЕСКО повреждены памятные здания.

По его убеждению, чтобы положить конец этому террору, партнеры Украины должны оперативно поставить обещанные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить дальние удары по всем законным военным целям на территории России.

"Я призываю все столицы, министров, международные организации и других решительно осудить военное преступление России против мирного населения. Ваши заявления и действия нам нужны прямо сейчас", – подчеркнул министр.

Кулеба настаивает также на том, что партнерская противовоздушная оборона может и должна быть использована для защиты мирного населения в Украине. Он акцентировал – "сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием страны в войне".

"Простой акт спасения человеческих жизней нельзя считать эскалацией. Решение о том, чтобы позволить соседним странам использовать системы противовоздушной обороны, должно быть, наконец, принято", – призвал он.

Как известно, 4 сентября утром Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли 7 человек, из них трое – дети. Этим же утром в Кривом Роге враг разрушил отель, там пострадали пять человек, один из них – 10-летний ребенок.

Днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, количество погибших возросло до 53, еще 298 человек ранены.

Напомним, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Украина ранее обращала внимание, что западные государства могут помогать ей отражать массированные ракетные обстрелы России, направленные против критической и энергетической инфраструктуры, чтобы позволить поражать носители ракет в глубине российской территории западным оружием.

Как сообщалось ранее, жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.