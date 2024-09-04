В МИД России предостерегли США по поводу "красных линий"

Москва призывает Вашингтон не шутить по поводу "красных линий России" при рассмотрении вопроса по поставке Украине дальнобойных ракет. Об этом сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Со ссылкой на росСМИ, сообщает Корреспондент.

"Они (американцы – ред.) должны понимать наши "красные линии". Не надо шутить о наших "красных линиях". И они прекрасно знают, где они проходят" , - заявил он.

По словам Лаврова, "американцы перевалили за тот порог, который сами себе обозначали".

"Их подзадоривают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим" , - считает глава российского МИД.