Премьер Ирландии рассказал, сколько страна за время войны приняла украинских беженцев

В Ирландию с начала полномасштабной войны РФ против Украины прибыло 109 тысяч украинских беженцев. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Ирландия всегда будет поддерживать людей из Украины. По нашим данным, 109 тысяч украинцев приехали в Ирландию. Это примерно 2% нашего населения» , – сказал премьер-министр.

Он также отметил, что правительство регулярно пересматривает государственную поддержку искателей убежища и беженцев. В то же время, он заверил, что для украинцев неизменными остаются "право на труд, еду и жилье".