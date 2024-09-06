Генштаб обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны ежедневно наносят потери стране-агрессору России – за минувшие сутки обезвредили 1 170 захватчиков, 20 артиллерийских систем и 7 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 622 720 (+1 170) человек,

танков – 8 631 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 16 878 (+9) ед,

артиллерийских систем – 17 745 (+20) ед,

РСЗО – 1 178 (+1) ед,

средств ПВО – 941 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 732 (+74) ед,

крылатых ракет – 2 587 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 116 (+72) ед,

специальной техники – 3 037 (+13) ед.

Данные уточняются.