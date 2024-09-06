Цены поползли вверх: в НБУ назвали причины ускорения инфляции

В июле потребительская инфляция ожидаемо возросла – до 5,4% г/г (с 4,8% г/г в июне). По оценкам НБУ, потребительская инфляция продолжила ускорение и в августе, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (сентябрь 2024 года).

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки роста цен за август, но согласно обнародованному графику годовая инфляция была близка к 7%.

По данным НБУ, фундаментальное инфляционное давление также ожидаемо усилилось в июле. Показатель базовой инфляции вырос до 5,7% г/г с 5,0% г/г в июне.

"Такая динамика несколько опережала траекторию июльского прогноза НБУ. Она обусловлена, прежде всего, стремительным ростом цен на обработанные продукты питания. Поддерживали ценовое давление и эффекты переноса от ослабления обменного курса гривны. В то же время инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми" , - говорится в обзоре.

Цены на продукты и услуги

Как отметили в НБУ, цены на продукты питания и безалкогольные напитки возобновили рост в июле. Такая динамика обусловлена, прежде всего, быстрым подорожанием обработанных продуктов под влиянием более высоких затрат на энергию, хранение продукции и оплату труда.

Также ожидаемо замедлилось снижение цен на сырые продукты питания, учитывая постепенное исчерпание влияния временных факторов, прежде всего сокращение запасов предыдущих высоких урожаев, более сложные, чем в прошлом, погодные условия и рост стоимости энергии на фоне дефицита э/э. В то же время, несмотря на жаркую погоду, продолжалось падение цен на яйца, а вторичные эффекты от более слабого давления со стороны расходов на корма все еще сказывались на удешевлении свинины и курятины.

По данным НБУ, рост цен на большинство непродовольственных товаров ускорился, прежде всего, под влиянием курсового фактора. Все медленнее дешевела одежда и обувь. Услуги дорожали быстрее, вероятно, под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию.

Рост цен на горючее в июле замедлился. Такая динамика отражала эффекты базы сравнения из-за возврата налогообложения горючего до довоенного уровня в июле 2023 года, достаточных запасов и снижения спроса со стороны агропромышленного комплекса. В то же время, на стоимости горючего сказывались эффекты переноса от ослабления обменного курса и роста цен на сырье на мировых рынках, пояснили в НБУ.

Цены на алкогольные напитки снижались все медленнее. Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курсового фактора. Удорожание табачных изделий замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами, в том числе под влиянием борьбы с теневой продукцией.

В то же время, инфляцию в дальнейшем сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения, говорится в обзоре.

Напомним, в июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

По расчетам Минэкономики, потребительские цены в Украине в декабре 2024 года по декабрь возрастут на 7,9%.