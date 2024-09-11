В Офисе президента рассказали, чем будут заниматься новые заместители Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время совещания с главами обладминистраций представил своих новых заместителей — Ирину Верещук и Виктора Микиту, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Виктор Микита будет работать с регионами и продолжит то, чем занимался Алексей Кулеба. А Ирина Верещук будет сконцентрирована на вопросах, которыми занималась в должности в правительстве: внутренне перемещенные граждане, дети и защита их прав, в том числе тех детей, которые находятся в прифронтовых регионах, и все гуманитарные вопросы" , — рассказал Ермак.

Виктор Микита назвал приоритетными направлениями для себя работу с прифронтовыми регионами и наработки коммуникации со всеми областями для оперативного решения вопросов, в том числе восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и поддержки бизнеса.

"Планирую встретиться с каждым главой областной администрации — уже разработан график встреч, — чтобы понять проблемы каждого региона. Важно также создать коммуникацию с Кабинетом министров. И хочу внести определенные изменения в подходы к проведению Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины для улучшения коммуникации" , — отметил Никита.

Ирина Верещук заявила, что будет заниматься помощью ВПЛ и детям, проживающим вблизи линии фронта, а также будет работать над реинтеграцией детей, возвращенных из депортации.

"Отдельный чрезвычайно важный трек — это ветераны. Они будут в топе президентского и нашего внимания. Уверена, что вместе с новым министерством по делам ветеранов мы сумеем дать новый импульс ветеранской политике" , — добавила Верещук.

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