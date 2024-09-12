DeepState: Россияне захватили Лесовку на Кураховском направлении

Войска РФ захватили населенный пункт Лесовка на Кураховском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState﻿.

Также оккупанты продвинулись возле Лисовки (Покровское направление), Клещиевки (Краматорское направление), Невельского, в Украину и окрестностях (Курахивское направление).

Ранее DeepState сообщал , что войска РФ начали активный штурм в Курской области, ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась. Также россияне имеют продвижение в Донецкой области.