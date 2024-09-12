DeepState: Росіяни захопили Лісівку на Курахівському напрямку
Війська РФ захопили населений пункт Лісівка на Курахівському напрямку в Донецькій області.
Про це повідомляє DeepState.
Також окупанти просунулися біля Лисівки (Покровський напрямок), Кліщіївки (Краматорський напрямок), Невельського, в Українську та околицях (Курахівський напрямок).
Раніше DeepState повідомляв, що війська РФ розпочали активний штурм у Курській області, ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася. Також росіяни мають просування на Донеччині.