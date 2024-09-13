DeepState сообщил о продвижении россиян по пяти направлениям

Российские войска продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов по пяти направлениям в Донецкой и Харьковской области.

Об этом сообщает DeepState.

В частности, оккупанты имеют продвижение в Макеевке (Лиманское направление), Красногоровке (Кураховское направление), Гродовцы (Покровское направление), а также возле Песчаного (Купянское направление) и Пречистовки (Времевское направление).

Ранее DeepState сообща﻿л, что войска РФ захватили населенный пункт Лисовка на Кураховском направлении в Донецкой области.