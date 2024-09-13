DeepState повідомив про просування росіян на п'яти напрямках
Російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів на п'яти напрямках у Донецькій та Харківській області.
Про це повідомляє DeepState.
Зокрема, окупанти мають просування у Макіївці (Лиманський напрямок), Красногорівці (Курахівський напрямок), Гродівці (Покровський напрямок), а також біля Піщаного (Куп'янський напрямок) та Пречистівки (Времівський напрямок).
Раніше DeepState повідомляв, що війська РФ захопили населений пункт Лісівка на Курахівському напрямку в Донецькій області.