DeepState повідомив про просування росіян на п'яти напрямках

Російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів на п'яти напрямках у Донецькій та Харківській області.

Про це повідомляє﻿ DeepState.

Зокрема, окупанти мають просування у Макіївці (Лиманський напрямок), Красногорівці (Курахівський напрямок), Гродівці (Покровський напрямок), а також біля Піщаного (Куп'янський напрямок) та Пречистівки (Времівський напрямок).

Раніше DeepState повідомляв﻿, що війська РФ захопили населений пункт Лісівка на Курахівському напрямку в Донецькій області.