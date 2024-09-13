Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год

Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Новое время.

Согласно проекту, доходы бюджета ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы — 3,6 трлн грн.

«Приоритет этого бюджета очень четкий — это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели. Расходы на оборону вырастут как минимум до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны» , — сказал Шмыгаль.

По его словам, вторым важным направлением бюджета станет социальная защита. На социальные программы выделят более 400 млрд грн, в частности на индексацию пенсий и выплату субсидий. Здравоохранение получит 211 млрд грн, а на образование будет направлено почти 170 млрд грн.

Третий приоритет — поддержка регионов и бизнеса. Предусмотрены дотации и субвенции для местных бюджетов, льготное кредитование и гранты для предпринимателей. Также продолжатся программы гуманитарного разминирования и программы еОселя.