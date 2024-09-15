Зеленский в США может заявить о готовности заморозить некоторые участки фронта – Bild

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США, где он планирует представить свою стратегию победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу может заявить о готовности принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта. Об этом пишет BILD ссылаясь на собственные источники, сообщает Зеркало недели.

По информации издания, Зеленский в США будет говорить о плане победы, включая разрешение использовать западное оружие для ударов по России и готовность временно заморозить ситуацию на некоторых участках.

В свою очередь военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене считает, что «Зеленский сейчас хочет поставить все на карту и попытаться совершить перелом на поле боя», что скорее «указывает на отчаяние в Украине».

На днях Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине можно завершить справедливо только на сильных позициях, поэтому главной задачей является максимальное укрепление украинских позиций и максимальное увеличение давления на РФ.