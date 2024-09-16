Стало ясно, каким будет курс доллара в 2025 году

Ровно неделю назад портал «Курс Украины» писал о факторах, обеспечивающих относительную стабильность курса доллара в Украине. Тогда же возник вопрос, как долго продлится осенняя стабильность на валютном рынке.

Прошла неделя, и ситуация на валютном рынке прояснилась. Стало ясно, каким будет курс доллара в ближайшее время и к какому уровню он будет расти в следующем году. В СМИ прозвучали две цифры, одна из которых, скорее всего, - просто ориентир на перспективу, а вот вторая – вполне серьезный прогноз, заложенный в документы.

Первое событие – интервью народной депутатки от фракции «Европейская солидарность» Нины Южаниной, в котором она заявила буквально следующее:

«Украина постепенно будет идти к курсу доллара по 50 гривен»

Естественно, никто не думает, что такая цифра будет в ближайшие недели или месяцы. Но вряд ли человек, в свое время занимавший пост председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики (того самого, которым сейчас руководит одиозный Даниил Гетманцев), стал бы озвучивать просто свои «хотелки». Скорее всего, разговоры в кулуарах ведутся, и в этих разговорах фигурируют расчетные цифры.

Второе событие, о котором в прошлую пятницу в своем телеграм-канале со﻿общил народный депутат Ярослав Железняк, - Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год. Одна из цифр, озвученных народным депутатом, - курс доллара, заложенный в Бюджете: 45 грн. И это не максимальная, а среднегодовая цифра. Кстати, на 2024 год среднегодовой курс был установлен на уровне 40,80 грн, и, судя по всему, таковым он и будет.

Теперь стали более понятными слова главы НБУ Андрея Пышного о «еще большей курсовой гибкости», которую планирует проводить Национальный банк. Такими замысловатыми словами была обозначена обычная девальвация, которая теперь получила вполне конкретные ориентиры.

Тем временем на межбанковском валютном рынке в понедельник 16 сентября котировки безналичного доллара продолжили расти, достигнув к обеду 41,48 грн на позиции «бид» и 41,50 грн на позиции «оффер». Национальный банк, по информации портала «Курс Украины», продолжает ежедневные валютные интервенции, однако не останавливает рост, а лишь слегка притормаживает его.

Вслед за безналичным подскочили и цены на продажу наличного «американца». В прошлый понедельник в столице доллар продавали по 41,33-41,35 грн, а к обеду 16 сентября ценники поднялись до 41,63-41,65 грн, т.е. за неделю доллар подорожал на 30 копеек. Как утверждают операторы наличного валютного рынка, заметного спроса со стороны покупателей валюты нет; котировки растут скорее как реакция на удорожание безналичного доллара. При этом разница в цене между наличным и безналичным долларами сократилась до 13-15 копеек.

В Верховной Раде вовсю обсуждают не только Бюджет на следующий год, но и то, каким образом его будут наполнять. Проект закона о повышении налогов и сборов (включая рост военного сбора с 1,5 до 5%) также на рассмотрении в ВР. Для наполнения бюджета акцизами и поступлениями от таможенных сборов нужен рост курса доллара. Цели обозначены, задачи понятны.

Что ждать от наличного доллара в ближайшее время?

Если НБУ и дальше продолжит политику «плавной девальвации», которую он проводит, управляя в ручном режиме курсом безналичного доллара на межбанке, несложно понять, что наличный доллар продолжит рост к цифре 42 грн/доллар. Такую цифру вполне реально увидеть еще до конца сентября. Дальше – по ситуации.